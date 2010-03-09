Проблемою України в 2010 р буде внутрішній, а не зовнішній борг

Обслуговування внутрішнього боргу України цього року для нової влади країни стане більшою проблемою, ніж сплата рахунків за закордонними кредитами, ризики дефолту щодо яких є "порівняно незначними".

Таку думку висловила експерт Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Анна ГУРСЬКА в аналітичному звіті, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Аналітик назвала найбільшим викликом нового уряду, який намагається створити лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, який переміг у президентських виборах, збалансування державних доходів з витратами.

А.ГУРСЬКА відзначила, що за зовнішніми боргами України цього року виплати становитимуть 600 млн. доларів і 1,5 млрд. доларів наступного року.

Експерт вважає, що більша частина зовнішніх кредитів - це видані на пільгових умовах кошти МВФ.

"Виходячи з цього, загроза зовнішнього дефолту України порівняно невелика", - впевнена вона.

Набагато серйозніша ситуація, на думку експерта, з внутрішнім боргом, який різко виріс минулого року в результаті масового випуску держоблігацій на короткий термін під високий відсоток, що сягає навіть 28% річних.

За даними А.ГУРСЬКОЇ, вартість вже випущених облігацій у другому кварталі становить більш як 1 млрд. доларів, половина з яких має бути виплачена в квітні.

"Ймовірно, уряд намагатиметься випустити нові облігації або обговорити з банками їх реструктуризацію", - відзначила експерт.

Аналітик відзначила, що прийняття навіть дуже економного бюджету на поточний рік не дасть змоги владі збалансувати ситуацію, що підвищує вірогідність фінансування бюджету грошовою емісією або через збільшення боргу.

А.ГУРСЬКА відзначила, що такі варіанти негативно вплинуть на бізнес, оскільки в першому випадку зросте інфляція, яка вже перевищує 10%, а в другому буде обмежено кошти для кредитування реальної економіки.

"80% витрат бюджету - це незмінні статті, окрім яких, уряд має врахувати дефіцит "Нафтогазу" й інших державних монополій, а також Пенсійний фонд", - сказала експерт, наголосивши на необхідності реформування цих структур.

А.ГУРСЬКА висловила думку, що новий уряд намагатиметься відновити співпрацю з ключовим кредитором країни МВФ, для отримання коштів якого, він буде змушений вводити реформи, згідно з підписаним раніше з фондом меморандумом.

Експерт наголосила, що нова влада може звернутися по фінансову допомогу до росіян, які можуть виділити кредит або змінити умови газових постачань в країну, вартість яких на нинішній рік оцінюється в 10,7 млрд. доларів.

"Правдоподібно в разі отримання такої підтримки не довелося б виконувати жодних реформаторських умов, але важко уточнити, які натомість економічні й політичні інтереси Росії довелося б задовольнити", - вважає аналітик.