В'єтнам одержить 790 млн. дол.

Влада В`єтнаму одержать 790 млн. доларів для розробки заходів, які допоможуть країні пристосуватися до змін клімату, пов`язаних з глобальним потеплінням. Про це повідомляє Газета.Ru.

Фонд чистих технологій, підзвітний Всесвітньому банку, пообіцяв виділити Ханою 250 млн. дол. Решта грошей буде виділена урядами Данії, Франції і Японії.

В`єтнам з його частими повенями, засухами, а також підвищенням рівня моря вважається однією з найвразливіших країн щодо глобальної зміни клімату.