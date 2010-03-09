Україна увійде до ЄЕП лише на умовах СОТ
Заявив Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна увійде до Єдиного економічного простору (ЄЕП) лише на умовах Світової організації торгівлі (СОТ), членом якої вона є, а отже потрібно, аби інші учасники ЄЕП теж увійшли до СОТ.
Про це глава держави заявив в інтерв`ю російському телебаченню в програмі "Вести в субботу".
"Ми дуже сильно відстали від цього процесу (створення ЄЕП), об`єктивно потрібно сказати. Крім того, Україна стала членом СОТ, сьогодні входження України в цей простір можливо лише на умовах СОТ. Ми хочемо, аби якнайскоріше наші партнери увійшли до СОТ", - цитує В.ЯНУКОВІЧА РІА «Новості».
Президент зазначив, що "ця тема (вступу до ЄЕП) залишається актуальною".
Як повідомляли в УНІАН, Президенти Росії, Білорусі і Казахстану на зустрічі в Алма-Аті 19 грудня 2009 р. домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн запрацював уже з 1 січня 2010 року.