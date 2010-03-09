Міжбанк відкрився котируваннями 7,97/7,98 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9715/7,9860 грн./дол., ціни на російську валюту виросли – 0,2683/0,2688 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8585/10,8820 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3619/1,3621 дол./євро (п`ятниця, 5 березня, - 1,3577/1,3579 дол./євро).

У п`ятницю, 5 березня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою долара по курсу 7,98 грн./дол.