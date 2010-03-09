Курс долара в банках знизився – 7,97/8,01 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,97 грн./дол., що на 0,2% дешевше ніж 8 березня, продають – за 8,01 грн./дол., що на 1,2% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків купівлі долара колшиваються у межах 7,94-7,99 грн./дол., продажу – у межах 7,99-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,3% у порівнянні з 8 березня і сьогодні складає 10,79/10,92 грн./євро. Пропозиції банків з покупки євро коливаються у межах 10,69-10,87 грн./євро, з продажу – у межах 10,87-11,01 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках у порівнянні з 5 березня знизився на 0,9% і сьогодні складає 0,2618 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,3% - до 0,2689 грн./євро. Пропозиції банків з покупки російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Середній курс покупки долара в банках Києва складає 7,97 грн./дол., курс без змін відучора, продажу – 8,01 грн./дол., на 3% дешевше.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з покупки долара коливаються в межах 7,94-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився у порівнянні з 8 березня і сьогодні складає 10,80/10,91 грн./євро. Пропозиції банків з покупки євро коливаються в межах 10,70-10,87 грн./євро, з продажу – в межах 10,88-11,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці у порівнянні з 8 березня знизився на 1,3% і сьогодні складає 0,2608 грн./рубль, продажу – майже не змінився – 0,2689 грн./рубль. Пропозиції банків з покупки російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,009 грн., євро – 10,80/10,90 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,60/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,005 грн., євро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2630/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 березня, такий: гривні до долара США – 7,9838, до євро – 10,843597, до російського рубля – 0,26758.