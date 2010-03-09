Ісландські банки сподіваються на допомогу німецьких

Банки Ісландії, котрі потерпіли у результаті кризи, сподіваються виправити ситуацію за допомогою німецьких фінансових інститутів. У Рейк'явіку їм пропонують стати співвласниками ісландських банків, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на газету Handelsblatt.

"Було б бажано, аби Deutsche Bank брав участь в капіталі нашого банку", - заявив виданню голова правління ісландського банку Arion Фіннур Свейнбьернссон.

Банк Arion став наступником банку Kaupthing, націоналізованого у 2008 році в рамках державних заходів з подолання фінансової кризи. У свою чергу міністр економіки Ісландії Гильфі Магнуссон також підкреслив, що в середньотерміновій перспективі було б вельми бажано, аби зарубіжні фінансові інститути стали співвласниками місцевих банків.

Німецькі банки навряд чи визнають привабливими пропозиції Ісландії.

Агентство Reuters відзначає, що поки що жоден з німецьких банків не відреагував на ініціативу Ісландії. Експерти сумніваються в тому, що фінансові інститути Німеччини визнають таку пропозицію привабливою. Разом з тим джерела в Commerzbank підтвердили повідомлення про те, що зараз із представниками ісландських фінансових кіл ведуть перемовини. За словами джерел, обговорюють найрізноманітніші варіанти.

Ісландія з населенням близько 300 тисяч осіб як жодна інша країна відчула на собі наслідки світової економічної і фінансової кризи. Банкротству держави вдалося запобігти шляхом націоналізації банків за допомогою мільярдних зарубіжних кредитів. У результаті краху фінансової системи Ісландії більше за інші постраждали німецькі банки, оскільки саме вони займають провідні позиції за об'ємом кредитів, раніше наданих ісландським фінансовим інститутам.