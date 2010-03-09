Інфляція в Україні у лютому до січня склала 1,9%

В Україні інфляція в лютому 2010 р. по відношенню до січня склала 1,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 3,7%, до лютого 2009 року – 11,5%, у січні-лютому 2010 р., у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 11,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 13,4% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - виросли на 12,2%), зокрема, на харчові продукти - на 13% (до січня-лютого 2009 р. - на 11,6%), хліб і хлібопродукти - на 10% (9,5%), у тому числі, на хліб - на 10% (10,2%), макаронні вироби - на 6,9% (7,2%), кондитерські вироби з муки – 13,2% (12,5%), м'ясо і м'ясопродукти - на 2,5% (3%), рибу і рибопродукти - на 4,7% (6,1%), молоко, сир і яйця - на 26,6% (22,2%) (у тому числі на молоко - на 28,7%, сир і сир - на 28%, на яйця – на 22,9%), на масло і жири – виросли на 14,5% (15,2%), у тому числі на масло вершкове - виросли на 31,7%, олію соняшникову – на 18%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 4,4%.

Ціни на фрукти в лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 0,9% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року знизилися на 2,1%). На овочі ціни виросли на 15,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року – виросли на 7,8%), у тому числі на картоплю – на 9,7% (виросли на 0,2%). На цукор - виросли в 3,3 раза (у 3,2 раза), кондитерські вироби цукристі - на 24,9% (24,8%), безалкогольні напої – 14,1% (16,9%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби в лютому 2010 року до лютого 2009 року подорожчали на 35,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 36,7%), ціни на одяг і взуття виросли на 5,3% (5,9%), у тому числі на одяг - на 5,1%, взуття - на 5,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в лютому ц.р. до лютого 2009 року подорожчали на 6% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 6,3%), у тому числі квартплата виросла на 20,1% (20,6%), ціни на утримання і ремонт житла виросли на 2,9% (3,6%), каналізацію - на 25,6% (27,2%), воду – 18,3% (19,5%), ціни на електроенергію і природний газ в лютому не змінилися, на гарячу воду і опалення - виросли на 5,3% (5,3%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутву техніку і поточне утримання житла в лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 7,2% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 8,6%), у тому числі меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 4,6% (5,5%), домашній текстиль - на 9,4 (10,4%), побутова техніка - на 4,9% (5,6%).

Вартість послуг охорони здоров'я в лютому 2010 року до лютого 2009 року зросла на 10,3% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 12,6%), у тому числі вартість медичних товарів і устаткування - на 10,2% (13,5%), амбулаторні послуги подорожчали на 11,8% (12,9%).

Ціни в транспорті в лютому ц.р. до лютого 2009 року виросли на 15,5% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 15,7%), у тому числі на покупку транспортних засобів - виросли на 4,3% (5,5%), на паливо і масла – виросли на 36% (37,3%), транспортні послуги – виросли на 11,8% (11,3%) (пасажирський залізничний транспорт - на 15,8% (15,9%), пасажирський автодорожній транспорт - на 11% (10,3%).

Ціни у сфері зв'язку в лютому 2010 р. знизилися на 4,3% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року – знизилися на 0,4%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 4,2% (виросла на 0,1%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в лютому ц.р. виросли на 6,3% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року – на 7,1%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп'ютерного устаткування знизилася в лютому ц.р. на 1,9% (знизилася на 1,7%), вартість відпочинку і послуг культури виросла - на 11,1% (виросла на 12,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 11,1% (12,3%).

Ціни у сфері освіти в лютому 2010 року до лютого 2009 року виросли на 14,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 14,8%), у тому числі дошкільна і початкова освіта подорожчала на 8,1% (8,4%), середня освіта - на 13,9% (13,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (16,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у лютому ц.р. до лютого 2009 року виросла на 8% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 8,3%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція у грудні 2009 р. до листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.