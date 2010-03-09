Різке зростання споживчих цін пов'язане з сезонними чинниками
13:30, 09 березня 2010Фінанси
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Різке зростання споживчих цін в Україні в лютому ц.р. пов`язане з сезонними чинниками. Так прокоментував УНІАН оприлюднені Держкомстатом лютневі показники інфляції директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Foyil Securities Агшин МІРЗАЗАДЕ.
"Як ми очікували, інфляційний тиск виник у зв`язку з дефіцитом деяких продуктів харчування, у тому числі цукру", - зазначив він.
На думку А.МІРЗАЗАДЕ, інфляція надалі також може вирости в результаті підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. "Ми зберігаємо прогноз інфляції на 2010 рік на рівні 9,7%", - зазначив аналітик.
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2010 року, порівняно з січнем, інфляція склала 1,9%, з початку року – 3,7%. Згідно з даними Держкомстату, інфляція у лютому ц.р. порівняно з лютим 2009 р. склала 11,3%.
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