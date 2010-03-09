В Україні базова інфляція від початку року становила 1,6%

Базова інфляція в Україні у лютому 2010 року проти січня становила 0,8%, від початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 1,6%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

При цьому в Держкомстаті зазначили, що в лютому 2009 року проти січня 2009 року базова інфляція становила 2,7%, у січні-лютому 2009 року – 5,6%, у цілому за 2009 рік (до грудня 2008 року) – 14,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно, йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в лютому 2010 р. по відношенню до січня становила 1,9%, від початку року (до грудня 2009 року) – 3,7%, до лютого 2009 року – 11,5%, у січні–лютому 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 11,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року), в 2009 році – 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).