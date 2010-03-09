Євро дешевшає до долара

Євро знижується в ціні по відношенню до долара на торгах у вівторок на тлі прагнення гравців на ринку зафіксувати прибуток перед зустріччю прем'єр-міністра Греції Йоргоса Папандреу і президента США Барака Обами, а також з главою американського Мінфіну Тімоті Гайтнером, повідомляє РІА «Новості» із посиланням на агентство MarketWatch.

На торгах у вівторок долар зміцнився по відношенню до євро до 1,3594 долара за євро проти 1,3631 долара за євро переддень. Водночас, долар подешевшав відносно ієни до 89,80 ієни за долар проти 90,30 ієни за долар за підсумками торгів у понеділок. Загалом курс долара до кошика шести валют країн - основних торгівельних партнерів США збільшився на 0,19% - до 80,59 пункту.

На думку учасників валютного ринку, опитаних агентством MarketWatch, поки що складно сказати, чи є таке зниження курсу євро завершенням корекції, що намітилася на початку поточного місяця, проте довгострокові перспективи євро як і раніше залишаються похмурими через побоюваня з приводу ситуації з бюджетами і загальною економічною картиною в окремих країнах єврозони, зокрема - Греції.

"Люди не хочуть купувати євро або фунт стерлінгів", - зазначає старший трейдер Mizuho Corporate Bank Мамору Араї (Mamoru Arai). "Прогнози їхні досить слабкі, це пов'язано з побоюваннями з приводу економічних проблем країн єврозони, а також із ростом дефіциту бюджету у Великобританії», - вважає Араї.

У той же час зміцнення ієни по відношенню до долара аналітики схильні пояснювати репатріацією прибутків японськими компаніями перед закінченням фінансового року.