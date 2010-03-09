Президент обіцяє інформувати про реальний стан економіки
Після міжнародного аудиту
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє оприлюднити інформацію щодо реального стану економіки держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час вручення державних премій ім. Тараса Шевченка в Каневі.
«Я обов'язково обнародую інформацію, яка у нас буде зроблена разом з міжнародним аудитом, відносно ситуації в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому він прогнозує, що ця інформація буде неприємною. «Я вважаю, що вона буде для нас з вами, м'яко кажучи, не зовсім приємною, але ми повинні жити правдою, як в своїх заповітах писав Великий Кобзар».
В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що завжди говоритиме правду суспільству, і це, на його думку, є обов'язковою умовою, яка дозволить навести лад в країні і забезпечити громадянам нормальне життя.
«Тому що останніх два роки рівень життя в країні загальмувався, і в порівнянні з тими ж сусідами, до прикладу Росією, - вони вже підвищуватимуть п'ятий раз соціальні стандарти для своїх пенсіонерів, для малозабезпечених людей, - ми жодного разу цього не зробили для наших людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що це несправедливо.
Глава держави підкреслив, що для поліпшення життя людей потрібно, аби в Україні сформували професійний уряд, який «цілодобово працював би над вирішенням багатьох проблем, що накопичилися в нашій державі». «Це буде зроблено найближчим часом», - пообіцяв Президент.