«Партнер-банк» змінив назву на «Конверсбанк»

«Партнер-Банк (Київ) » змінив назву на ПАО «Конверсбанк». Про це йдеться в повідомленні банку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нова редакція статуту була узгоджена в Національному банку України 15 лютого 2010 року, державна редакція датована 19 лютого 2010 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Партнер-Банк» зареєстроване в травні 2006 року.

Активи банку на 1 жовтня ц.р. склали 631,308 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 287,308 млн. грн., зобов`язання – 535,859 млн. грн., статутний капітал – 95,890 млн. грн., власний капітал – 95,449 млн. грн.

За підсумками січня-вересня 2009 року банк одержав збиток у розмірі 6 тис. грн.

100% акцій банку володіє ТОВ "Скорпіон Інтерплюс".