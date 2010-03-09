Банки розпочинають підготовку до повені

Національний банк України попросив комерційні банки оцінити ситуацію, яка може виникнути у випадку повені.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №11-212/1141-3465, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

“З метою подолання можливих наслідків весняної повені 2010 року і забезпечення нормального функціонування банківської системи пропонуємо керівникам банків оцінити ситуацію, яка може скластися унаслідок повені в районах розміщення банківських установ, і, за необхідності, вжити відповідних заходів із забезпечення їх належної роботи і збереження банківських цінностей”, - йдеться у телеграмі.