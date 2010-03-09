Євро подешевшало, долар майже не змінився
18:41, 09 березня 2010Фінанси
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Курс НБУ на 10 березня
Офіційний курс НБУ на 10 березня: 100 USD – 798.4000 грн.; 100 EUR – 1082.3909 грн.; 10 RUR – 2.6837 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 798.4000 (на 9 березня – 798.3800)
100 EUR – 1082.3909 (на 9 березня – 1084.3597)
10 RUR – 2.6837 (на 9 березня – 2.6758)
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