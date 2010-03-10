Єврокомісія розробляє механізм допомоги Греції

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявляє, що Комісія розробляє механізм допомоги Греції.

Про це йдеться у заяві Президента Єврокомісії, текст якої має УНІАН.

“Греція вжила необхідних заходів для зменшення дефіциту бюджету цього року… В той же час, ми робимо усе необхідне для забезпечення фінансової стабільності єврозони в цілому. Комісія активно працює з країнами - членами зони євро над розробкою механізму, який Греція зможе використати у разі потреби”, - йдеться у заяві Ж.БАРРОЗУ.

Президент Єврокомісії наголосив, що такий механізм повністю відповідатиме Лісабонській угоді і міститиме чіткі умови його запровадження.

“Комісія готова запропонувати Європейський рамковий механізм координованої допомоги, який вимагатиме підтримки країн - членів єврозони”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Паралельно, за його словами, Комісія готує комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо посилення координації економічної політики і нагляду за економічною політикою в країнах-членах.

Президент Єврокомісії також зазначив, що, хоча нинішні проблеми Греції і не були викликані виключно спекуляцією на ринках кредитних свопів (деривативів), тим не менше такі спекуляції стали додатковим негативним фактором, що вплинув на ситуацію.

У зв’язку з цим він наголосив на важливості фундаментальної реформи ринку деривативів і повідомив про те, що до літа Комісія планує представити новий проект Директиви щодо регулювання цього ринку.

Ж.БАРРОЗУ також повідомив, що Єврокомісія планує підняти питання регулювання ринку деривативів на міжнародному рівні і, зокрема, на рівні “великої двадцятки”.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року дефіцит бюджету Греції сягнув 12,7% ВВП, що набагато більше максимально допустимих для країн зони євро 3% ВВП. Всередині січня Греція представила програму стабілізації, яка передбачає зменшення дефіциту бюджету до рівня менше 3% ВВП до 2012 року. Ця програма була схвалена Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС і зараз реалізовується Грецією.