Європарламент підтримав ідею створення валютного фонду Європи

Більшість депутатів Європарламенту висловилися на підтримку створення Європейського валютного фонду (ЄВФ) на пленарній сесії найвищого законодавчого органу ЄС у Страсбурзі. На думку депутатів, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС, такий крок дасть змогу мінімізувати наслідки світової фінансової кризи.

"Ми вітаємо ідею створення ЄВФ, яку висловив минулого тижня міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, - сказав лідер фракції соціалістів у Європарламенті Мартін Шульц. – На сьогодні ЄС як ніколи потребує нових інструментів фінансового регулювання". "Фінансова криза в Греції показала актуальність цих заходів", - переконаний він.

На думку європейських експертів, зараз у ЄС немає ефективних інструментів для екстреної допомоги країнам-членам зони євро, які зазнають фінансових труднощів. На цьому тижні пропозиція про створення ЄВФ вже підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель, але для цього, на її думку, необхідні зміни існуючих європейських домовленостей.