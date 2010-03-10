МВФ радить готуватися до нової кризи

Світ повинен готуватися до ще однієї економічної кризи. Про це заявив директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан, передає агентство "ЛІГАБізнесІнформ".

"Світ починає відновлюватися після найгіршого з часів "великої депресії" спаду, але до нової кризи треба готуватися", - відзначив Стросс-Кан.

Відродження світової економіки, вказав глава МВФ, може призвести до того, що лідери будуть відчувати менше потреби проводити жорсткі реформи з регулювання та контролювати фінансові ринки.

Висловивши впевненість у неминучості чергової кризи, Стросс-Кан уточнив, що не може передбачити, коли та якою вона буде.