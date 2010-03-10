Курс долара до євро майже не змінився

Курс євро в парі з доларом майже не змінився з ранку в середу у порівнянні з результатами за підсумками сесії у вівторок.

Інвестори очікують додаткових даних про стан економіки, повідомляє агентство Bloomberg.

Вартість євро до 8:51 у середу склала 1,3603 долара проти 1,3602 долара напередодні.

Курс єдиної європейської валюти до ієни підвищився до цього часу до 122,49 єни проти 122,41 ієни на кінець сесії у вівторок.

Долар в парі з японською нацвалютою торгувався на рівні 90,04 ієни в порівнянні з 89,97 ієни днем раніше.

Євро подешевшав у парі з австралійським доларом до мінімуму за всю історію єдиної валюти на тлі побоювань, що Греція не зможе впоратися із завданням найбільшого скорочення дефіциту держбюджету в ЄС - 12,7% ВВП.

Прогноз для Греції, ймовірно, залишається непоганим в короткостроковому періоді, однак на наступні 6-9 місяців очікування невизначені, вважає директор Fitch Ratings Крістофер Прайс.