Питання вступу України до Митного союзу нині не є актуальним

Питання про вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану нині не є актуальним.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав генеральний директор Міжнародного інституту політичної експертизи (РФ) Євген МІНЧЕНКО, виступаючи на організованому УНІАН експертному семінарі «Підсумки президентських виборів в Україні. Перспективи подолання політичної кризи» в Москві.

«Перш ніж приймати когось до Митного союзу, нам треба вирішити проблеми, які існують в цьому союзі. Проблем реально дуже багато. Наприклад, підвішена тема з митами на нафтопродукти», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

При цьому він відзначив, що в РФ високий рівень інтеграції економіки з Білоруссю і Казахстаном, але вкрай низький рівень кооперації по лінії Білорусь-Казахстан.

Також Є.МІНЧЕНКО повідомив, що для того, щоб Україна вступила до Митного союзу, три нинішні члени також повинні стати членами Світової організації торгівлі.

«Або всі учасники мають бути членами СОТ, або всі не членами цієї організації», - сказав він.

Крім того, Є.МІНЧЕНКО наголосив, що для вступу до Митного союзу відповідно до його статуту треба стати спочатку членом ЄврАзЕС.

«Членом Митного союзу може бути тільки член ЄврАзЕС. На мій погляд, нині більше шансів у Киргизії стати членом Митного союзу», - сказав він.

«Зараз питання, за великим рахунком, лежить в ідеологічній площині... Вірогідність приєднання України до Митного союзу вкрай незначна. У перспективі це можливо. Наразі тема є надуманою і неактуальною», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

У свою чергу, віце-президент Центру політичних технологій (РФ) Сергій МІХЕЄВ відзначив, що правила СОТ серйозно обмежують будь-які маневри для України в питанні приєднання до Митного союзу.

На його думку, за всього бажання «догодити всім» Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не готовий сказати «тверде так» про вступ до Митного союзу.

«Шанси на це є, але для цього потрібно володіти політичною сміливістю», - сказав С.МІХЕЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН запропонував Президентові Україні В.ЯНУКОВИЧУ вступити до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.