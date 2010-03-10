Міжбанк відкрився котируваннями по долару майже на колишньому рівні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2679/0,2685 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,8090/10,8330 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3562/1,3564 дол./євро (вівторок, 9 березня, – 1,3619/1,3621 дол./євро).