Активи українських банків зменшилися на 2,4%

Активи українських банків від початку року зменшилися на 2,4% і на перше березня 2010 року склали 869 млрд. грн. Про це повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).

За інформацією Нацбанку, станом на 1 березня загальні активи українських банків складали 985,4 млрд. грн., що на 1,6% менше від показника початку року.

Структура загальних активів банків на 1 березня була такою: високоліквідні активи – 9,2%, кредитні операції – 74,4%, вклади в цінні папери – 4,2%, дебіторська заборгованість – 2,7%, основні засоби і нематеріальні активи – 3,9%, доходи нараховані до отримання – 4,1%, інші активи – 1,5%.

Зобов'язання українських банків на початок березня 2010 року склали 744,6 млрд. грн. (-2,6% з початку року). Кошти фізичних осіб – 214,3 млрд. грн. (+2%), або 28,8% від загального об'єму зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання – 112 млрд. грн. (-2,8%), або 15%. При цьому термінові засоби складають 159,4 млрд. грн., або 74,4% від загальної суми коштів населення, а засоби до запитання - 54,9 млрд. грн., або 25,6%.

На 1 березня 2010 року власний капітал українських банків склав 124,4 млрд. грн. (-1,4%), або 14,3% пасивів банків. При цьому сплачений зареєстрований статутний капітал складає 97,6% від капіталу; направлені на збільшення статутного капіталу дивіденди – 0,3%; емісійні різниці – 5,1%; загальні резерви і фонди банків – 12,3%; результати минулих років – 0,5%; результати звітного року, які чекають затвердження, – (-24,9%); результати поточного року – 1,2%; результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж і інвестицій в асоційовані компанії – 7,9%.

Варто зазначити, що у повідомленні про попередні результати діяльності банків на 1 березня 2010 року відсутні дані про доходи і витрати банків.

На 1 березня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 178 банків, серед них: 176 банків - акціонерні товариства (з них: 64 банків - відкриті акціонерні товариства, 1 банк - закрите акціонерне товариство, 111 банків – громадські акціонерні товариства), 2 банки - товариства з обмеженою відповідальністю).

На стадії ліквідації знаходяться 15 банків, із них 13 банків ліквідовують за рішенням НБУ, 2 - за рішенням господарських (арбітражних) судів.

Як повідомляв УНІАН, сальдований збиток банківської системи України у 2009 році склав 31,492 млрд. грн. проти 7,3 млрд. грн. прибутку у 2008 році.

За даними НБУ, зі 179 банків, що працюють, 53 кредитно-фінансових установи отримали сумарний прибуток 3,141 млрд. грн., а 126 банків отримали сумарний збиток у розмірі 34,633 млрд. грн.