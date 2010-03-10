ЛСОУ пропонує відзначати «День страхувальника»

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) звернулася до органів державної влади, а також до Президента з ініціативою заснувати «День страхувальника». Про це йдеться у повідомленні ЛСОУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у Лізі вважають можливою датою свята 7 березня - день прийняття першої редакції Закону «Про страхування».

Як зазначила президент ЛСОУ Наталія ГУДИМА, прийняття цього нормативного документа стимулювало розвиток вітчизняного страхового ринку, зробивши його цивілізованішим.

Н.ГУДИМА упевнена, що за час існування закону український ринок страхування продемонстрував значний рівень розвитку, ставши невід'ємною частиною економіки України.

Президент ЛСОУ підкреслила, що внесення змін в профільний закон на часі. Остання редакція нормативного документа датована 2001 роком, а нова все ще знаходиться на розгляді у парламенті.