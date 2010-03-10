Китай збільшив експорт у лютому майже на 50%

Китайський експорт виріс у лютому більше, ніж це прогнозували. Він зростає уже третій місяць поспіль. Цей факт повинен чинити додатковий тиск на політиків у питанні виходу із заходів зі стимулювання економіки, прийнятих у період глобального економічного спаду, повідомляє k2kapital.

Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю зріс на 46% у лютому і склав $94,52 млрд. При цьому імпорт країни збільшився на 44%, до $86,91 млрд. Китай уже став світовим лідером за обсягом експорту у 2009 р., обігнавши за цим показником Німеччину. Профіцит торгівельного балансу КНР скоротився з $14,2 млрд. у січні до $7,6 млрд. у лютому і досяг мінімального рівня за останні 12 місяців. Завтра уряд країни представить цифри інфляції, яка, імовірно, досягла минулого місяця 16-місячного максимуму.

"Швидке зростання експорту разом з інфляційним тиском є важливим аргументом на користь посилювання внутрішньої грошової політики, - говорить Ма Юн (Ma Jun), головний економіст з Китаю в Deutsche Bank AG. - Перегрів у вітчизняній економіці привів до збільшення імпорту сировини. Зараз ми спостерігаємо відновлення від рецесії, оперте на сильний експортний попит, а також ознаки внутрішнього перегріву".

Глава Центрального банку КНР Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan) сказав 6 березня, що влада має бути дуже обережною у термінах виходу із заходів стимулювання, оскільки відновлення світової економіки ще не досить певне. Міністр торгівлі КНР Чень Демін (Chen Deming) сказав того ж дня, що дуже завчасно говорити про те, що китайський експорт оговтався від глобальної фінансової кризи. Міністр нагадав, що за підсумками 2009 року китайський експорт скоротився на 16%, тоді як скорочення імпорту склало лише 11,2%.