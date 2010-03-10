Профіцит торговельного балансу Німеччини у січні склав 8 млрд. євро

Позитивне сальдо торговельного балансу Німеччини у січні склало 8 млрд. євро. Про це повідомили сьогодні у Федеральному статистичному агентстві Німеччини, повідомляє k2kapital.

Аналітики чекали, що цей показник складе 14,5 млрд. євро.

У грудні 2009 р. профіцит торговельного балансу Німеччини складав 13,4 млрд. євро.

Об'єм експорту Німеччини у січні 2010 р. склав 63,9 млрд. євро, тоді як об'єм імпорту склав 56 млрд. євро.