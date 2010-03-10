Профіцит торговельного балансу Німеччини у січні склав 8 млрд. євро
14:22, 10 березня 2010Фінанси
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Очікували 14,5 млрд.євро
Позитивне сальдо торговельного балансу Німеччини у січні склало 8 млрд. євро. Про це повідомили сьогодні у Федеральному статистичному агентстві Німеччини, повідомляє k2kapital.
Аналітики чекали, що цей показник складе 14,5 млрд. євро.
У грудні 2009 р. профіцит торговельного балансу Німеччини складав 13,4 млрд. євро.
Об'єм експорту Німеччини у січні 2010 р. склав 63,9 млрд. євро, тоді як об'єм імпорту склав 56 млрд. євро.
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