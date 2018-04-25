ЄС придумав, як врятувати євро...

Усе свідчить про те, що Європа узялася за розробку нових правил проживання гуртом. Нинішня криза, що ніяк вщухає, зачепила ЄС не на жарт. Останні факти з біографій Греції, Іспанії, Великобританії, Ісландії, Ірландії і Португалії, а також непевні позиції євро навіяли Євросоюзу думку: а не чи створити якийсь фонд взаємовиручки...

Дежавю у подарунок від кризи

Мова про валютний фонд – аналог МВФ. Економісти давно міркують, як виправити ряд недоліків Маастріхтського договору. У ньому розписані правила гри на загальній території, але абсолютно відсутні механізми допомоги «хворому» сусідові. По суті, країни, що входять в єврозону, не можуть надавати фінансову підтримку один одному у разі загрози дефолту. Мабуть, згадавши про перспективу потрапити в залежність від Міжнародного валютного фонду чи ще якогось кредитора, а також, несучи гордо свій імідж, країни ЄС задумалися про якусь взаємовиручку.

Ініціативу проявили Франція і Німеччина. До речі, ідея не нова, але саме Берлін раніше навідріз відмовлявся від задуму. Зараз, коли криза частково збилапиху, а сусіди-банкроти волають про допомогу, погляди змінилися кардинально. Першою погодилася на дежавю Ангела Меркель, заявивши при цьому, що для досягнення цієї мети слід змінити існуючі європейські домовленості.

*** Проект створення міжнародної валютно-фінансової організації європейських країн був розроблений у 1981 р. У перспективі ЄВФ мав стати розрахунковим центром для регулювання заборгованості центральних банків у рамках ЄВС. На той час передбачуваний обсяг ресурсів складав 50 млн. доларів.

Питання було винесене на розгляд європарламенту. Вчора більшість депутатів висловилися на підтримку створення ЄВФ на пленарній сесії найвищого законодавчого органу ЄС у Страсбурзі. "Ми вітаємо ідею створення ЄВФ, яку озвучив минулого тижня міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле, - сказав лідер фракції соціалістів в Європарламенті Мартін Шульц. - У даний час ЄС як ніколи потребує нових інструментів фінансового регулювання". "Фінансова криза в Греції показала актуальність цих заходів", - підкреслив він.

Греція й Ісландія "постаралися"

Перший крок зроблено – пропозиція схвалена. Інакше і не могло бути. До швидкого ухвалення рішення сподвигли події в Греції та Ісландії. Перша, «діставши» дефіцит бюджету на рівні 12,7% ВВП (немислимий для ЄС показник – за законами єврозони, він не може перевищувати 3% ВВП), намагається справитися з ситуацією за допомогою запровадження режиму жорсткої економії і непопулярних реформ. Країну захлеснула хвиля страйків і мітингів. Тим часом офіційні Афіни заявляють, що в проблемах винні якісь "спекулянти". Щоб «осідлати» гравців з цінними паперами. вирішили удатися до допомоги G20, США обіцяють працювати в цьому напрямку (наступний саміт «двадцятки» відбудеться в червні, але міністри фінансів країн, що входять в цю структуру, зберуться в квітні, коли у Вашингтоні пройде весняна сесія керівних органів Усесвітнього Банку і МВФ).

Як пише Sьddeutsche Zeitung, якщо дану ініціативу не підтримають G20, а також США і Китай, Меркель, Саркозі, Юнкер і Папандреу готові діяти самстійно.

Що ж до Ісландії, то й там справи не кращі. Країна взагалі потрапила в розряд претендентів на виліт з ЄС. Усьому провиною борг в 4 млрд. євро збанкрутілого в 2008 році банку Icesave. Влада країни навіть провела з цього приводу референдум, запропонувавши народу «допомогти» розрахуватися – народ відповів “ні”. Тепер Рейк`явік стоїть перед вкрай складною проблемою, адже вкладниками банку є не тільки ісландці. Уряди сусідніх країн пзвернулися з претензією до ісландської казни. Іншими словами, ситуація пікова...

"За і проти"

Приклад цих двох країн, начебто, підтверджує правильність рішення створити ЄВФ. Але думки експертів розділилися.

Деякі вважають, що створення валютного фонду закриє економіки країн ЄС від зовнішнього світу ще більше. Як пише газета Wall Street Journal Europe, член правління Європейського центрального банку Юрген Штарк заявив, що ЄВФ "посилає невірний сигнал, поява даного органу приведе до фінансових трансферам від багатих країн єврозони бідним". "Натомість слід укріплювати бюджетну дисципліну кожної держави ЄС", - підкреслив Ю.Штарк.

Є й інша думка – інтеграція в єврозоні з появою ЄВФ тільки поглибиться, Європа зможе самостійно вирішувати не лише проблеми спільного ринку, але і фінансові питання, тобто прийде до єдиної економічної схеми. Головне – дисципліна.

Як відзначив в інтерв`ю Financial Times Deutschland єврокомісар з економіки та монетарної політики Оллі Рен, виділення коштів з такого фонду "має бути суворо обумовлене". "Ми тісно працюємо над цим питанням з Німеччиною, Францією та іншими країнами-членами ЄС", - сказав він.

З ним згоден міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле. В інтерв`ю Welt am Sonntag він відзначив, що виступає за жорсткішу координацію економічної політики усередині ЄС і єврозони. На його думку, створення інституту, подібного МВФ, необхідне.

Та все ж, надії на рятівне коло підтримують не всі. Як пише газета Frankfurter Allgemeine, Європейський валютний фонд зіткнеться з тими ж проблемами, з якими зіткнувся пакт фінансової стабільності. Видання вважає, що існує небезпека, що країна, яка може виношувати плани на отримання грошей з фонду, швидше за все, ще менше дотримуватиметься встановлених правил гри в зоні євро.

Українські експерти, схоже, з цим згодні. Як відзначає кандидат економічних наук Олександр Охріменко, рішення створити європейський аналог МВФ виглядає досить дивним. «Якщо розглядати його як конкурента Міжнародного валютного фонду, то виникає питання, в чому полягає суть конкуренції. Технічно ЄВФ на противагу МВФ зможе видавати кредити в євро, що підвищить привабливість європейської валюти як світової. Але є ризик посилення протистояння Європи і США, що посилить і так непросту долю курсу євро/долар. Швидше за все, такого роду конкуренція принесе більше політичної шкоди, аніж економічної вигоди. Якщо розглядати європейський валютний фонд як структуру, яка «рятуватиме» країни ЄС під час кризи, то це категорично робити не можна. Оскільки наявність такого фонду буде хорошим «стимулом» для країн ЄС жити на широку ногу і свідомо розраховувати, що всі прорахунки будуть покриті. Швидше за все, ідея створення ЄВФ – емоції, викликані проблемами, але як тільки ситуація вирішиться, про цю ідею забудуть».

А на думку начальника управління казначейства «Індустріалбанка» Олександра Фоміна, «ЄВФ стане черговим бюрократичним наднаціональним органом, на утримання якого знадоблятся додаткові кошти, що тільки посилить бюрократичний тиск на ухвалення якого-небудь рішення щодо реалізації механізму підтримки чи фінансового впливу. Крім того, звичайно, даний орган буде багатонаціональним, представлений різними посадовцями країн ЄС, які відстоюватимуть саме свої національні інтереси. Врешті-решт, його керівники і співробітники можуть перетворитися на чергових представників номенклатури «білих комірців». Він вважає, що на даному етапі ЄВФ не є необхідною структурою.

Ніби й усе. Схоже, ми розбомбили ідею старенької Європи створити аналог МВФ, а ще більше – надії з його допомогою вижити. Та вона сама, радше, іншої думки. Так їй, пихатій, не хочеться заокеанської турботи, що вона ладна самостійно виростити власного кредитора. Можливо, й має рацію. Якщо пригадати кризову опіку Міжнародного фонду, то можна сміливо сказати, що вона стосовно «фінансових інвалідів», точніше їх надій на світле життя, провалилася. Гроші МВФ з їх політичною підосновою тимчасово зняли напругу, так би мовити, дали передихнути, але на цьому перспективи накриваються «мідним тазом». Вже кому як не Україні про це знати. І ще одна приказка – позика передбачає повернення. Завжди, коли береш у борг, про це пам`ятай...

Оксана Павловська (УНІАН)