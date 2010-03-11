У цьогорічному списку мільярдерів за версією Forbes 5 українців

У новому щорічному списку найбагатших людей світу, який укладає американський журнал Forbes, п’ятеро українських мільярдерів, з яких найбагатшим названо Ріната АХМЕТОВА.

Його статки, на думку укладачів, перевищують 5 мільярдів доларів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У списку також Віктор ПІНЧУК, Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ та Костянтин ЖЕВАГО.

Аналітики зауважують, що майже дві третини нових мільярдерів світу походять з країн Азії.

Також вперше за 16 років на верхівці списку не американець. Цього разу це мільярдер з Мексики Карлос СЛІМ. Інтереси цього підприємця величезні і серед них мексиканський гігант мобільного зв’язку Telmex і латиноамериканська телефонна компанія America Movil, яка має понад 100 мільйонів абонентів. Він також вклав кошти у прибуткову енергетичну галузь Мексики і має підприємства у США.