У Львові накладено арешт на 497 квартир та 279 автомобілів
09:45, 11 березня 2010Фінанси
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За комунальні борги
У Львові через борги за комунальні послуги накладено арешт на 497 квартир та 279 автомобілів.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Представники Державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції спільно з міліцією та комунальними підприємствами на виконання судових рішень провели 187 рейдів до квартир боржників. Відтак, за комунальні борги було накладено 497 арештів на квартири та 279 арештів на автомобілі.
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