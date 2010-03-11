НБУ дозволив новим банкам враховувати субборг

Національний банк України дозволив новоутвореним банкам враховувати субординований борг при розрахунку капіталу другого рівня.

Це передбачено в постанові НБУ від 5 березня 2010 року №113, якою вносяться зміни до пункту 1 постанови Нацбанку №49 від 5 лютого 2009 року «Про окремі питання діяльності банків».

У документі зазначається: «На період до 1 січня 2011 року дозволити банкам, які здійснюють діяльність менш одного року, залучати кошти на умовах субборгу згідно з вимогами розділу ІІІ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28 серпня 2001 року».

Ця норма набирає чинності з дня підписання постанови НБУ №113.

До цього залучати кошти на умовах субборгу з подальшим їх урахуванням у капіталі другого рівня було дозволено банкам, термін діяльності яких становив не менше одного року.