Курс купівлі-продажу долара в банках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс не змінився порівняно з 10 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з покупки долара коливаються у межах 7,95-8,01 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках зріс на 0,4% порівняно з 10 березня, і сьогодні складає 10,82/10,93 грн./евро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,73-10,89 грн./євро, з продажу – у межах 10,88-10,98 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 10 березня, зріс на 0,3% і сьогодні складає 0,2630 грн./рубль, продажу – на 0,4% - до 0,2701 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2450-0,2685 грн./рубль, з продажу – у межах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,99 грн./дол., продажу – 8,02 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо зріс відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коиваються у межах 7,95-8,01 грн./дол., з продажу – у межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва зріс на 0,4% порівнянно з 10 березня, і сьогодні складає 10,83/10,93 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,72-10,89 грн./євро, з продажу – у межах 10,88-10,98 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 10 березня зріс на 0,3% і сьогодні складає 0,2626 грн./рубль, продажу – на 0,4% – до 0,2703 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2685 грн./рубль, з продажу – у межах 0,2680-0,2720 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,008 грн., євро – 10,85/10,95 грн., рубль – 0,2650/0,2710 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,005 грн., євро – 10,80/11,00 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 березня, складає: гривні до долара США – 7,9824, до євро – 10,864046, до російського рубля – 0,26854.