Банк "Хрещатик" сьогодні розпочинає виплати вкладникам Укрпромбанку

Банк «Хрещатик» з 11 березня 2010 р. спільно з іншими банками — агентами Фонду, приступає до здійснення виплат вкладникам Укрпромбанку, що перебуває у стадії ліквідації. Виплати триватимуть по 21 квітня 2010 року.

Відшкодування від Фонду через банк «Хрещатик» мають змогу отримати вкладники Укрпромбанку, прізвища яких починаються на літери «А», «Б», «В», «Г» та «У» (максимальний розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки, становить 150 тис. грн.).

Довідково: Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик” зареєстровано у травні 1993 року. Здійснює свою діяльність відповідно до Статуту банку, чинного законодавства України та має повну ліцензію НБУ № 158 від 29.12.01 на проведення банківських операцій на внутрішньому і міжнародному фінансових ринках.

Аудиторську перевірку фінансової діяльності банку за світовими стандартами здійснюють міжнародні аудиторські фірми, зокрема “Ernst&Young” і “Pricewaterhouse».

Має високий рівень надійності збереження вкладів, підтверджений національним агентством «Кредит-Рейтинг», входить до числа 15 найнебезпечніших банків, за версією щотижневика «Контракти», та до двадцятки найстабільніших банків країни, за рейтингом газети «Дело».

Мережа банку складається зі 173 установ у Києві та інших регіонах України.