Російський «Альфа-банк» розмістив єврооблігації на суму 600 млн.дол.

Російський «Альфа-банк» розмістив випуск єврооблігацій на суму 600 млн. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАО «Альфа-банк» (Україна), єврооблігації випущені компанією Alfa MTN Issuance Ltd. під гарантії ВАТ «Альфа-банк» і ABH Financial Ltd. за правилом Reg. S. терміном звернення 5 років з фіксованою ставкою купона 8% річних. Лістинг єврооблігацій проведуть на Лондонській фондовій біржі (London Stock Exchange). Спільними організаторами розміщення виступили «Альфа-банк», J. P. Morgan Securities Ltd. і UBS Investment Bank.

Випуску єврооблігацій передувало road-show в основних фінансових центрах Європи і Азії, яке почалося 2 березня в Сінгапурі і завершилося 5 березня в Швейцарії.

Книгу заявок закрили пізно увечері 9 березня 2010 р., після чого оголосили прайсинг і аллокації. Дата розрахунків за операцією — 18 березня 2010 р. «Книга заявок у 5 разів перевищила пропозицію. Це дозволило значно поліпшити параметри розміщення паперів — збільшити підсумковий обсяг випуску з 500 до 600 млн. дол. і знизити орієнтир ставки купона з 8,25-8,5% до 8-8,25% річних, розмістивши випуск за нижнім кордоном діапазону», - наголошують у повідомленні прес-служби.

Міжнародні рейтингові агентства випуску єврооблігацій присвоїли такі рейтинги: «Ba1» від Moody’s, «B+» від Standard & Poor’s, що відповідає рівню кредитного рейтингу «Альфа-банка».

Довідка УНІАН. Російський «Альфа-банк» заснований у 1990 році.

У грудні минулого року керівництво російського «Альфа-банка» заявило про намір повернутися до складу найбільших акціонерів українського «Альфа-банка», який входить до складу консорціуму «Альфа-груп». Тоді йшлося про викуп всієї допемісії української кредитно-фінансової установи, унаслідок чого російський банк придбає 19,9% акцій. 5 лютого Антимонопольний комітет України надав дозвіл ВАТ «Альфа-банк» (Москва, Російська Федерація) на придбання більше 25% акцій в ПАО «Альфа-банк» (Київ, Україна).