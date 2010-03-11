Тимошенко: у 2009 році дефіцит бюджету склав 2,18% ВВП

За підсумками 2009 року дефіцит бюджету України склав 2,18% валового внутрішнього продукту (ВВП), а державний борг - приблизно 33% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що ці показники в умовах кризи і на тлі показників інших країн є позитивними.

«Ви знаєте, що оголошувалися фантастичні дефіцити бюджету... Наш дефіцит бюджету вираховується за Бюджетним кодексом та законодавством України. У нас план дефіциту - 2,96% ВВП. Ми вийшли на плановий дефіцит 2,18%. Іншими словами, ми настільки чітко вели бюджетну політику, що не допустили не лише збільшення планового дефіциту, а дефіцит виявився нижчим, ніж ми планували», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що у США у 2009 році дефіцит бюджету фактично перевищує 11%, у Японії – майже 7,5%, понад 3% дефіцит бюджету у Німеччині, майже 6% дефіцит бюджету у Росії.

Крім того, вона підкреслила, що рівень державного боргу в Україні за підсумками 2009 року також є значно нижчим за показники інших країн.

«Україна в порівнянні з ключовими країнами світу після кризи має один з кращих показників. Краще лише в Білорусії. Україна має один з кращих показників оптимальності державного боргу відносно ВВП. І якщо, наприклад, успішна Німеччина має майже 80% від ВВП держборгу, то в Україні - 32,9», - сказала екс-прем’єр-міністр.