Азаров: Стельмах поки що залишиться головою Нацбанку

Уряд поки що не ініціюватиме зміну очільника Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що розмова з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про можливі кандидатури на посаду голови НБУ у нього була, і неодноразово. За словами прем'єр-міністра, обговорювали декілька кандидатур, які називати сьогодні він не хоче.

М.АЗАРОВ пояснив це тим, що зараз не час займатися організаційними питаннями в НБУ, оскільки головним завданням є не зміна його керівництва, а вироблення оптимальної грошово-кредитної політики на 2010 рік, без якої не можна вносити проект держбюджету на розгляд парламенту.

М.АЗАРОВ підкреслив, що сьогодні потрібно знайти загальні підходи з Нацбанком. При цьому він пообіцяв, що війни між урядом і НБУ більше не буде. «Буде узгоджена політика з врахуванням незалежності цього органу», - сказав М.АЗАРОВ.