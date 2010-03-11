Програма Кабміну буде внесена до ВР разом з проектом бюджету
14:22, 11 березня 2010Фінанси
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У середині квітня
Програму діяльності уряду представлять на розгляд Верховної Ради одночасно з проектом державного бюджету на 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
М.АЗАРОВ висловив думку, що ці два документи мають бути внесені до парламенту одночасно. «Я сподіваюся, що в середині квітня ми представимо ці два документи», - сказав він.
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