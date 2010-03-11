Азаров має намір продовжувати співпрацю з МВФ

Новий уряд має намір продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими світовими фінансовими організаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу у четвер.

«Робота з фахівцями місії МВФ і фахівцями Всесвітнього банку, фактично, почнеться вже завтра», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що у разі досягнення згоди про подальшу співпрацю з МВФ, уряд має намір виконувати всі взяті на себе зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, місію технічної допомоги Міжнародного валютного фонду очікують у Києві 7 квітня 2010 року. Місія працюватиме над підготовкою нового меморандуму між Україною і МВФ.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З початку 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.

Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала отримати в листопаді 2009 року за підсумками третього перегляду програми. Місія МВФ завершила роботу в Києві наприкінці жовтня, при цьому жодної позитивної заяви представників фонду про результати перегляду не було.

Пізніше МВФ заявив про можливість відновлення роботи в Україні після формування консолідованої позиції української влади щодо питання реалізації антикризових заходів і прийняття держбюджету-2010.

14 січня 2010 року глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН висловив упевненість, що співпраця фонду з Україною в рамках програми stand-by відновиться після завершення президентських виборів.