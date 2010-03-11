Міжбанк закрився ростом

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9780/7,9850 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9755/7,9805 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні зросли до 7,9780/7,9825 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2704/0,2707 грн./рубль, на 12.00 ціни піднялися до 0,2705/0,2708 грн./рубль. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2706/0,2709 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель упав і склав 29,47 рублів за долар (-0,1697).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3625/1,3665 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8810/10,8940 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8920/10,9015 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли значень 10,8980/10,9070 грн./євро.