Міжбанк: торги відкрилися котируваннями 7,9730-7,9825 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9730/7,9825 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2716/0,2720 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,9310/10,9475 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3712/1,3714 дол./євро (четвер - 1,3637/1,3639 дол./євро).

У четвер, 11 березня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою долара за курсом 7,98 грн./дол.