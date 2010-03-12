S&P підвищило рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті — з «В-/С» до «В/В». Прогноз за рейтингами — «Позитивний». Про це говориться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

«Ми вважаємо, що формування нової правлячої коаліції й Кабінету міністрів в Україні відкриває можливості для покращення координації політики і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ)», - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Френклін ГІЛЛ.

У повідомленні зазначається, що отримання фінансування за програмою МВФ у розмірі 16,4 млрд. дол. могло б значною мірою допомогти Україні у підвищенні кредитно-грошової та економічної стабільності, у фінансуванні бюджету цього року, а також у покращенні фінансового стану національної пенсійної системи і державної компанії «Нафтогаз».

Також зазначається, що підвищення рейтингів відображає більш високу вірогідність покращення координації політичних зусиль з відновлення економічної, і особливо бюджетної, стабільності. «Ми чекаємо, що новий уряд підготує проект бюджету 2010 р. і представить його на розгляд Верховної Ради до 11 квітня», - говориться в повідомленні.

На думку S&P, зважаючи на те, що деякі статті угоди між Україною і МВФ, можливо, потрібно буде скоригувати, відновлення отримання траншей дозволило б з більшим ступенем упевненості говорити про можливість досягнення стабільності в політиці та макроекономіці. «Ми вважаємо, що підвищення довіри інвесторів, що виражається у збільшенні прямих іноземних інвестицій і більш активному рефінансуванні зовнішніх боргових зобов`язань, сприяло б поліпшенню фінансового рахунку платіжного балансу України», - відзначає рейтингове агентство.

«Прогноз «Позитивний» відображає покращення можливості, що є у нового уряду, взаємодії з президентською адміністрацією для досягнення більш стійкого стану бюджету і подальшої підтримки стабільності фінансового сектора, який серйозно постраждав у період кризи, а також реальної економіки, - вважає Ф.ГІЛЛ. - Крім того, прогноз відображає можливість того, що слідом за останнім туром виборів буде подовження фаз політичного циклу і що ключові керівники в країні змінюватимуться рідше, ніж це відбувалося останні шість років, завдяки чому знизиться ризик повернення до політично мотивованого ухвалення фінансових рішень».

Прогноз «Позитивний» вказує на зростання впливу чинників, що сприяють підвищенню рейтингів у 2010-2011 рр., - за умови зниження тиску на бюджет і платіжний баланс країни.