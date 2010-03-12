Курс долара у банках зріс

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,99 грн./дол., продають – за 8,02 грн./дол. Курс дещо зріс порівняно з 11 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,01 грн./дол., з продажу – у межах 8,01-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% порівняно з 11 березня і сьогодні складає 10,86/10,99 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,74-10,92 грн./євро, з продажу – у межах 10,95-11,10 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 березня зріс на 0,5% і сьогодні складає 0,2642 грн./рубль, продажу – на 0,7% - до 0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу – у межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,99 грн./дол., продажу – 8,02 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,00 грн./дол., з продажу – у межах 8,01-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва зріс на 0,5% порівняно з 11 березня і сьогодні складає 10,89 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 10,99 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,80-10,92 грн./євро, з продажу – у межах 10,95-11,08 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 11 березня підвищився на 0,7% і сьогодні складає 0,2643 грн./рубль, продажу – на 0,8% – до 0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2700 грн./рубль, з продажу – у межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,009 грн., євро – 10,85/10,95 грн., рубль – 0,2650/0,2720 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,03 грн., євро – 10,70/11,10 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,955/8,009 грн., євро – 10,82/11,02 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 березня, такий: гривні до долара США – 7,9804, до євро – 10,898832, до російського рубля – 0,27034.