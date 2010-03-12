СКМ збільшила прибуток у 4 рази - до 732,1 млн. грн.

ЗАТ «Сістем Кепітал Менеджмент» (Донецьк) в 2009 році збільшило чистий прибуток в 3,97 раза або на 547,6 млн. грн. – до 732,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, даний показник не є консолідованим прибутком Групи СКМ, оскільки не враховує фінансових результатів підприємств Групи.

Також компанія повідомляє, що у 2009 році обсяг довгострокових фінансових зобов`язань ЗАТ «СКМ» зменшився більш ніж на 650 млн. грн.

Питання розподілу прибутку компанії за підсумками 2009 року включене до порядку денного загальних зборів акціонерів ЗАТ, яке відбудеться 30 квітня в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Рінат АХМЕТОВ, який володіє 100% акцій ЗАТ «Сістем Кепітал Менеджмент», ухвалив рішення залишити прибуток компанії за 2008 рік нерозподіленим і направити його на підтримку високого рівня ліквідності активів групи.

Довідка УНІАН. Компанія «СКМ» – професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері ритейлу і нерухомості.

До групи «СКМ» входять компанії «Метінвест Холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український ритейл» та інші.

З 7 квітня 2009 року у ЗАО «СКМ» один акціонер – Рінат АХМЕТОВ (100% акцій компанії). До цього часу йому належали 90% акцій СКМ, а 10% – його дружині Лілії.