Міжбанк закрився зниженням

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9730/7,9825 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9760/7,9795 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9735/7,9870 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжбанку ціни на долари дещо знизилися після зниження Національним банком України курсу купівлі долара до рівня 7,9760 грн./дол.

О 10:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9760 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2716/0,2720 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2719/0,2721 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль упав і становить 29,2860 рубля за долар (-0,1840).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3712/1,3714 дол./євро, а на 15:00 виросли до 1,3766/1,3768 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9310/10,9475 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9525/10,9605 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли значень 10,9680/10,9795 грн./євро.