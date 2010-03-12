НБУ продовжує зміцнювати гривню

До долара и євро

Офіційний курс НБУ на 13 березня 100 USD США – 797.8000 (на 12 березня – 798.0400) 100 EUR – 1098.1717 (на 12 березня – 1089.8832) 10 RUR – 2.7146 (на 12 березня – 2.7034) Облікові курси банківських металів НБУ на 13 березня за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 89253.88 (на 12 березня – 88263.22) 961 XAG 10 Срібло – 1380.99 (на 12 березня – 1349.49) 962XPT10Платина-129163.82(на12березня-126648.95) 964XPD10Паладій-37177.48(на12березня-35991.60)

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