НБУ продовжує зміцнювати гривню

18:54, 12 березня 2010
Фінанси
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До долара и євро

Офіційний курс НБУ на 13 березня

100 USD США – 797.8000 (на 12 березня – 798.0400)

100 EUR – 1098.1717 (на 12 березня – 1089.8832)

10 RUR – 2.7146 (на 12 березня – 2.7034) 

 

Облікові курси банківських металів НБУ на 13 березня

за 10 тройських унцій (грн.):

959 XAU 10 Золото – 89253.88 (на 12 березня – 88263.22)

961 XAG 10 Срібло – 1380.99 (на 12 березня – 1349.49)

962XPT10Платина-129163.82(на12березня-126648.95)

964XPD10Паладій-37177.48(на12березня-35991.60) 

 

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