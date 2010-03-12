Надходження від акцизу до бюджету у лютому збільшилися на 56%

У лютому 2010 р. органами державної податкової служби до Зведеного бюджету мобілізовано акцизного збору з виготовлених в Україні товарів на суму 1,043 млрд. грн., що на 56,5% більше, ніж в лютому 2009 р.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, переданому агентству УНІАН.

Надходження акцизного збору у лютому 2010 р. збільшилися за рахунок: лікеро-горілчаної продукції - надходження становили 284,4 млн. грн., що на 23,9% більше, ніж у лютому 2009 р. (+54,8 млн. грн.); виноробної продукції – 33,7 млн. грн., зростання на 63,7% (+13,1 млн. грн.); пива – 71,9 млн. грн., зростання на 98,6% (+35,7 млн. грн.); тютюнової продукції – 438,6 млн. грн., зростання на 90,8% (+208,7 млн. грн.); бензинів моторних – 160,6 млн. грн., зростання на 61,8% (+61,3 млн. грн.); інших нафтопродуктів – 45,2 млн. грн., зростання на 7% (+2,9 млн. грн.).