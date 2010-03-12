Тігіпко обіцяє через 100 днів істотні результати роботи уряду

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО обіцяє, що через 100 днів уряд зможе повідомити про серйозні результати щодо стабілізації економічної ситуації в країні.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

«Через 100 днів одержимо перші результати. Я переконаний, що через 100 днів буде про що говорити», - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він утримався від відповіді на запитання, які першочергові кроки, зокрема, що належать до непопулярних, уряд планує зробити найближчим часом.

С.ТІГІПКО повідомив, що прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ висунув перед економічним блоком уряду і перед ним особисто завдання найближчими днями сформувати програму дій на 100 днів і на наступні 3-5 років.

Також він повідомив, що вже сьогодні має намір провести переговори з представниками Міжнародного валютного фонду і Світового банку про відновлення співпраці.

«Сьогодні пройде зустріч з представниками МВФ і СБ. Діалог з МВФ і СБ - це питання компромісів, можливі альтернативи», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він не виключив, що перед приїздом місії МВФ до Києва до Вашингтона для зустрічі з фахівцями Фонду доведеться з`їздити і йому особисто.

Кажучи про реформи, С.ТІГІПКО відзначив, що в короткостроковій перспективі насамперед необхідно стабілізувати державні фінанси. «У нас досить великий дефіцит бюджету і ситуацію щодо бюджету не збалансовано. Це – перше завдання. Друге – нам треба стимулювати внутрішніх і зовнішніх інвесторів… І третє – нам необхідно швидко стабілізувати фінансовий сектор – банківський сектор. Без кредитів банківської системи стабільного зростання економіки ми не одержимо. Це короткострокова перспектива. Щодо середньострокової перспективи - ми підготуємо програму, і коли Кабмін її затвердить, тоді детальніше поговоримо», – сказав С.ТІГІПКО.

Також він пообіцяв пізніше дати оцінку економічного і фінансового поточного стану країни.