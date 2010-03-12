Стельмах залишиться головою правління НБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що не планує звільняти Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час зустрічі з новим складом Кабінету міністрів.

«Така швидкість, що не встигли попередити Володимира Семеновича СТЕЛЬМАХА… Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН) вчора налякав, сказав, що у нас дві-три кандидатури вже є на цю посаду. Я хотів би попередити, щоб ви не кидалися такими словами, а, по-друге, рахувалися з моєю точкою зору. Я хочу трошки поправити прем’єр-міністра і сказати, що в мої плани не входить на цьому етапі заміна голови Національного банку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент України підкреслив, що В.СТЕЛЬМАХ зараз повинен продовжити працювати на посаді голови правління Нацбанку.

«І ми створимо такий механізм співпраці, який буде задовольняти, перш за все, український народ, економіку і, безумовно, уряд. Таке завдання я йому (СТЕЛЬМАХУ) вже поставив», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, п`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року. Проте голова групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що В.СТЕЛЬМАХ не збирається писати заяву про відставку, а передати повноваження, відповідно до закону, він може лише призначеному Верховною Радою за поданням Президента голові, та й то лише після того, як буде проголосована відставка самого нинішнього керівника НБУ.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 18 Закону України “Про Національний банк України”, голова НБУ призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п`ять років.