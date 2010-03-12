Україна продовжить співпрацю з МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ спільно з Національним банком України, а також прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ розробити програму продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Таке доручення В.ЯНУКОВИЧ зробив сьогодні під час зустрічі з новим складом Кабінету міністрів.

«Треба негайно зайнятися цим питанням, щоб ми відчували, коли, скільки і на яких умовах ми можемо отримати допомогу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також доручив долучитися до цієї роботи першому заступнику глави Адміністрації Президента Ірині АКІМОВІЙ, оскільки питання щодо відновлення співпраці України з МВФ та Світовим банком є першочерговим.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, прибуття до Києва місії технічної допомоги МВФ очікується 7 квітня 2010 р. Місія працюватиме над підготовкою нового меморандуму між Україною і МВФ

Перебуваючи в опозиції, М.АЗАРОВ і його колеги з Партії регіонів неодноразово критикували уряд Юлії ТИМОШЕНКО за те, що він брав кредити МВФ, тим самим збільшуючи держборг України.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із початку 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.

Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала отримати у листопаді 2009 року за підсумками третього перегляду програми. Місія МВФ завершила роботу в Києві наприкінці жовтня, при цьому будь-якої позитивної заяви представників фонду про завершення перегляду зроблено не було.

14 січня 2010 голова МВФ Домінік СТРОСС-КАН висловив упевненість, що співпраця фонду з Україною в рамках програми stand-by відновиться після завершення президентських виборів.