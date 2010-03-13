Економіст: Нацбанк здійснив «косметичну» корекцію

Національний банк України здійснив «косметичну» корекцію обмінного валютного курсу.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, в п`ятницю, 12 березня, український валютний ринок продовжив стояти біля позначки 7,98 грн./дол. При цьому НБУ змінив курс інтервенцій з 7,98 до 7,976 грн./дол., а гравці ринку підвели свої котирування під цей уточнений орієнтир. Міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9735-7,9770 грн./дол.: гривня зміцнилася до долара менш ніж на 0,1%.

О.БЛІНОВ вважає, що НБУ не виведе курс далеко такими змінами. Нацбанк продовжує дотримуватися політики де-факто фіксованого обмінного курсу. Проте йому необхідно показувати певний рівень «коливань» Міжнародному валютному фондові, що виступає проти політики фіксованого курсу. Таким чином, подальші «косметичні» зміни курсу можливі. З початку 2010 року гривня ревальвувала до долара на незначні 0,2%.