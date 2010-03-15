Долар зростає на фоні зниження азіатських акцій

Долар виріс в понеділок, оскільки спад на ринках Азії змусив інвесторів продавати ризиковані активи, такі як євро і фунт, які постраждали із-за побоювань, пов`язаних з державною заборгованістю. Про це повідомляє Рейтер.

Ієна також зайняла оборонну позицію до долара, стримуючись недалеко від тритижневого мінімуму, на тлі зростаючої упевненості, що Банк Японії може пом`якшити грошово-кредитну політику на цьому тижні.

Проте проблема держборгу обмежує зростання долара після публікації в газеті Financial Times статті про те, що на думку рейтингового агентства Moody`s, кредитний рейтинг США під загрозою.

"Побоювання про те, що США і Великобританія можуть втратити свої рейтинги будуть причиною сьогоднішньої слабкості регіональних акцій", - сказав трейдер з японського банку.

"Неприйняття риски інвесторами зазвичай приносить користь і долару, і ієні, проте на цей раз, можливо, лише ієна виграє від цього, оскільки США попали в список тих, чий рейтинг під загрозою".

Доларовий індекс виріс на 0,1 відсотка до 79,961, стримуючись вище за короткостроковий рівень підтримки близько 79,60.

Євро знизився до долара на 0,3 відсотка до $1,3733, відступивши від піку в $1,3796, досягнутого в п`ятницю після статистики, що показала рекордне зростання промвиробництва в єврозоні в січні.

До ієни євро знизився на 0,1 відсотка до 124,52.

Ієна опустилася до долара до 90,64 з 90,42 в п`ятницю. Фунт втратив проти долара 0,3 відсотка до $1,5159.