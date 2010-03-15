Міжбанк відкрився падінням євро: 10,94/10,96 грн.

Долар - 7,9710/7,9815 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9710/7,9815 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту склали 0,2716/0,2720, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,94950/10,9675. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3732/1,3734 (п`ятниця, 12 березня, – 1,3766/1,3770).

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