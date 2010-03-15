Україна в січні зменшила експорт давальницької сировини на 28%

Україна в січні 2010 року зменшила експорт давальницької сировини на 28,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,1 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в січні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 4,4 млн. дол., що в 3,2 раза більше, ніж у січні 2009 року.

Також у Держкомстаті повідомили, що в січні в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 113,2 млн. дол., що на 44% більше, ніж у січні 2009 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня минулого року на 44,5% і склав 217 млн. дол.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році експортувала давальницької сировини на суму 41,2 млн. дол., що на 41,3% менше, ніж у 2008 році.

У 2009 році в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 46,8 млн. дол., що на 35,5% менше, ніж у 2008 році.

За звітний період в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 705,4 млн. дол., що на 31,8% менше, ніж у 2008 році. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, за підсумками 2009 року становив 2 млрд. 788,8 млн. дол., що на 30,8% менше, ніж у 2008 році.